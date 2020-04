Tokyo, oltre 100 contagi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 4 APR - I nuovi casi di coronavirus a Tokyo hanno superato per la prima volta quota 100 in 24 ore, segnando così un nuovo record giornaliero. L'ultimo bollettino del governo metropolitano - soggetto a ulteriori aggiornamenti in serata - indica che 118 persone sono risultate positive nella giornata di sabato, portando il totale nella capitale a quota 891. Aumenta così la pressione sul premier Shinzo Abe per decretare lo stato di emergenza. Fino a ieri le persone ammesse negli ospedali di Tokyo erano 704, fanno notare i media, un dato che era già molto vicino al limite di 750 posti letto riservati ai pazienti di coronavirus. Intanto, per il secondo fine settimana consecutivo le strade delle capitale sono semi-deserte in seguito all'invito della governatrice Yuriko Koike ai cittadini a stare a casa ed uscire solo per motivi essenziali.