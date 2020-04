Amendola, i 27 facciano salto di qualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Di fronte a questa crisi straordinaria ci vogliono strumenti straordinari, nuovi. Lo sforzo richiesto all'Eurogruppo e al Consiglio Ue ora è questo: fare un salto di qualità, costruire una politica fiscale coordinata più ambiziosa". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, in un'intervista a Skytg24 alla vigilia di una settimana decisiva sul fronte della risposta europea alla crisi economica dovuta al coronavirus che non può essere, ha avvertito, "una risposta business as usual". "Per la natura della crisi che stiamo vivendo", il Mes "non è più appropriato", ha ribadito il ministro, sottolineando che "una politica fiscale con dei bond" avrebbe un impatto "molto più potente", mentre "finora un Mes senza condizionalità è più un tema da agenzie" di stampa.