Di Maio, 4 camion aiuti dono di Alibaba

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Ancora solidarietà. Arrivati a Fiumicino 4 camion con 100 macchinari per ausilio respiratorio, 50.000 maschere protettive, 50.000 camici sanitari e altri dispositivi medici donati dalla Fondazione cinese AliBabà alla Croce Rossa Italiana" per la lotta al coronavirus. Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. "Grazie ai nostri autotrasportatori che non si fermano mai e al personale dell'Agenzia Dogane e Monopoli-Adm per il costante impegno", ha aggiunto il ministro augurando una "buona domenica delle Palme a tutti".