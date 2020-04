24 milioni davanti alla tv per la Regina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 6 APR - E' stato visto solo nel Regno Unito da oltre 24 milioni di telespettatori il discorso straordinario registrato nei giorni scorsi da Elisabetta II sull'emergenza coronavirus dal castello di Windsor e trasmesso ieri sera anche nei Paesi del Commonwealth. Lo rende noto oggi la Bbc, precisando che si tratta di uno share tre volte superiore a quello dei tradizionali messaggi televisivi di Natale. Non è stato battuto tuttavia il record d'ascolto (27 milioni) fatto segnare dal messaggio alla nazione del primo ministro Boris Johnson tenuto il 23 marzo per annunciare il lockdown. Nel suo intervento la sovrana ha ringraziato coloro che restano a casa. Usando un tono ad un tempo di sollecitazione alla consapevolezza dei sudditi, invitati a essere all'altezza delle precedenti generazioni, allo spirito mostrato dai britannici nella II guerra mondiale; e d'incoraggiamento a non abbattersi: nella certezza che la sfida può essere vinta, che uniti "prevarremo" sul virus e "ci incontreremo di nuovo".