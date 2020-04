© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 6 APR - Il premier britannico Boris Johnson è stato trasferito stasera in terapia intensiva al St Thomas Hospital dopo che le sue condizioni sono peggiorate in seguito al ricovero per il coronavirus. Lo riferisce Downing Street precisando che il ministro degli Esteri Dominic Raab gli subentra per esercitare la supplenza.