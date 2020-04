Gentiloni, serve strumento comune Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 6 APR - All'Eurogruppo "stiamo convergendo su alcune misure ma dobbiamo essere chiari che uno strumento di bilancio comune è necessario se vogliamo evitare un impatto asimmetrico della crisi": lo ha detto il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. "Per me è cruciale costruire la consapevolezza che questo" forte stimolo di bilancio "dovrebbe avere contributi nazionali ma anche europei", e "questo strumento comune deve essere messo in campo presto, non fra due anni", come fu per il piano Marshall.