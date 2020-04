In Libano, auto con targhe alterne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 APR - Per far fronte all'emergenza coronavirus, in Libano entra oggi in vigore un sistema di circolazione del traffico basato sulle targhe alterne. In Libano si registrano ufficialmente 517 casi positivi e 18 decessi per Covid-19. Con una decisione presa nelle ultime ore, il ministero degli interni ha ribadito stamani la necessità di ridurre quanto possibile la presenza di veicoli e persone nelle città e nelle zone rurali libanesi. Sono escluse dalla nuova norma temporanea le ambulanze, i mezzi di trasporto di alimenti e medicinali, i mezzi di polizia e dell'esercito, le targhe del corpo diplomatico e i veicoli condotti da giornalisti accreditati.