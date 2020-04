Marocco: superati i mille contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RABAT, 06 APR - Il Marocco supera la soglia simbolica dei mille contagi da Covid-19. Il bilancio si è aggravato nella notte arrivando a toccare i 1.113 casi, con 71 decessi e 76 guarigioni. La regione di Casablanca, principale snodo commerciale e industriale del paese, registra il bilancio più pesante con 327 casi di infezione, seguita da Marrakech con 212, e Rabat 187. E proprio a Casablanca è stato inaugurato il cantiere che in due settimane darà alla regione un ospedale da campo con 700 letti ripartiti in quattro reparti, su una superficie di 20 mila metri quadrati, in una zona destinata di solito ad ospitare fiere stagionali.