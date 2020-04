Oltre 50mila i morti in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 6 APR - Sono più di 50mila i morti in Europa per il coronavirus, secondo un conteggio della France Presse. L'85 per cento delle 50mila vittime si registra in Italia, Spagna, Francia e Regno Unito, secondo un rapporto dell'Afp. Con un totale di 50.209 morti (su 675.580 casi), l'Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19. Con 15.877 e 13.055 morti rispettivamente, l'Italia e la Spagna sono i Paesi più colpiti al mondo. La Francia conta 8.078 morti mentre il Regno Unito ha registrato 4.934 decessi.