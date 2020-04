Prodi, aiuti russi segno di solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 06 APR - "Questo dimostra la solidarietà tra le persone. Quando vedo l'atterraggio di un aereo alla tv americana, quando vedo la bandiera russa accanto a quella americana, dico: grazie a Dio resta la solidarietà in un periodo di tensioni infruttuose, perché in passato abbiamo creato inutili, ripeto, inutili divisioni nel mondo". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, commentando all'agenzia di stampa statale russa Tass gli aiuti della Russia ad altri Paesi per l'emergenza coronavirus. Sempre secondo la Tass, Prodi avrebbe detto di non vedere uno sfondo politico negli aiuti russi a Usa e Italia. "Se li vogliamo collegare alla politica - ha affermato Prodi - allora avremo pensieri del tutto diversi: alcuni vogliono annullare le sanzioni contro la Russia, altri vogliono rafforzarle, ma per quanto riguarda gli aiuti non stiamo a dibattere. Gli aiuti sono aiuti".