Renzi, 2 mld per edilizia scolastica

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Faccio il tifo perché si possa tornare a scuola presto, come sapete. Ma se davvero il ministro ha deciso di rinviare tutto fino a settembre, non perdiamo tempo. Mettiamo subito due miliardi senza burocrazia da spendere per mettere a posto l'edilizia scolastica". Lo scrive su Facebook il leader di Iv Matteo Renzi. "Ci sono i progetti, ci sono i soldi e se i ragazzi non tornano in classe ci sono anche i tempi. Usiamo il buon senso e approfittiamo di questo tempo particolare: mettiamo a posto gli edifici che ospitano i nostri figli", aggiunge.