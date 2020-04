Si valuta obbligo vaccino influenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Stiamo valutando per il prossimo anno nel Lazio di rendere obbligatorio il vaccino contro l'influenza a tutti gli over 65, a chi lavora nella sanità e in altre categorie di lavoro più esposte e di attività essenziali. Pensiamo a un totale di circa 2,5 milioni di persone. In autunno rischiamo una seconda ondata di coronavirus. Se una parte importante della popolazione sarà vaccinata contro la comune influenza, i medici potranno riconoscere i sintomi del Covid in maniera più tempestiva per fermare la diffusione. E non ci sarà sovrapposizione di malati negli ospedali. Sarà parte del nostro piano per la ripartenza: sanità, sostegno all'economia per il lavoro, welfare e guida ai comportamenti individuali a tutela di tutti". Così il governatore del Lazio e leader Pd Nicola Zingaretti in un post su fb.