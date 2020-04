Toscana,partiti camion con le mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 6 APR - "Sono già partiti i camion per la distribuzione ai Comuni" toscani delle mascherine da consegnare ai cittadini: lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. "Ho chiesto ai sindaci che vengano distribuite porta a porta per evitare assembramenti altrimenti si rischia di far peggio. Sono circa 2-3 mascherine a testa: non sono certo sufficienti ma sono un primo segnale a cui ne vogliamo far seguire altri". Rossi ha sottolineato che questa "è una misura precauzionale" per arginare il contagio da Coronavirus "e in quanto tale ritengo sia giusto che sia a carico del servizio sanitario regionale". Dopo i primi 10 mln, "di mascherine ne abbiamo acquistate, ordinate altri 20 milioni, e vogliamo continuare a distribuirle. Ci sono molti produttori in Toscana che le fanno. Questa distribuzione di massa è legata al fatto che ci sono fenomeni speculativi particolarmente odiosi, le mascherine hanno raggiunto cifre stratosferiche... è un'iniziativa che continueremo, non è uno spot".