Usa, altri 1.200 morti in un giorno, il Giappone verso lo stato di emergenza

Altre più di 1.200 persone affette dal nuovo coronavirus sono morte in 24 ore negli Stati Uniti, secondo il conteggio pubblicato ieri sera dalla Johns Hopkins University. Il paese registra un totale di 337.072 casi di infezione e 9.633 decessi, secondo il database.

Pakistan, bilancio sale a 50 morti

Il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Pakistan sale a 3.227 casi, di cui 50 decessi. Lo rende noto il governo.

In un giorno sono statw registrate a livello nazionale altre 397 positività. Almeno 17 pazienti sono in condizioni critiche, mentre 257 persone sono state guarite dal primo caso riportato nel Paese il 26 febbraio.

La provincia del Punjab orientale è la parte più colpita, con 1.493 casi di coronavirus.

Giappone verso lo stato di emergenza

Il premier giapponese Shinzo Abe è pronto a decretare lo stato di emergenza nel tentativo di contenere l’espansione del coronavirus nel Paese, dopo l'incremento allarmante delle infezioni nell’ultima settimana, in particolare a Tokyo.

Lo rivela una fonte governativa all’agenzia Kyodo, che spiega come il provvedimento sarà operativo da questo mercoledì e consentirà alle municipalità di formulare gli avvisi ai cittadini a rimanere a casa e richiedere la chiusura delle scuole e di altri servizi alla comunità. La circolare si è resa operativa dopo il rapido aumento dei casi registrati nella capitale, superando quota 1.000 nel corso del fine settimana, e le pressioni sul premier da parte della governatrice Yuriko Koike, assieme alle raccomandazioni dell’Associazione medica nazionale. In base alla delibera il governo potrà imporre restrizioni all’assembramento di persone, e lo svolgimento delle attività sociali nei luoghi pubblici, tra cui teatri, attività sportive e servizi alla collettività. Nel caso di una paralisi del sistema sanitario nazionale i governatori delle prefetture potranno ordinare la requisizione di proprietà private e degli edifici idonei alle esigenze del sistema sanitario universale. Le municipalità potranno inoltre sequestrare forniture mediche a provviste alimentari a persone e società che si rifiutano di renderle disponibili in commercio e obbligare compagnie a fornire assistenza nei trasporti di merci nel caso di un’emergenza. L'esecutivo è prossimo a varare un piano di stimolo da 56.000 miliardi di yen, pari a 482 miliardi di euro, che prevede l'erogazione di somme in denaro alle famiglie a basso reddito per ravvivare i consumi, e misure di sostegno a piccole e medio imprese per arginare i danni derivanti dalla pandemia. Ad oggi il numero delle infezioni di coronavirus in Giappone ha raggiunto quota 3.654 con 85 morti.

Argentina, se violenza no quarantena donne e gay

Le donne e i membri della comunità Lgbt (Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) vittime di violenze sono d’ora in poi esentati in Argentina dal rispettare la quarantena, disposta per il coronavirus fino al 13 aprile. E’ quanto prevede una risoluzione pubblicata ieri dalla Gazzetta ufficiale a Buenos Aires.

La disposizione, firmata dalla ministra delle Donne, generi e diversità, Elizabeth Gomez Alcorta, permette in sostanza a queste categorie di persone di uscire di casa per poter realizzare denunce o per chiedere aiuto in caso di essere al centro di situazioni violente.

In sostanza nella normativa, che costituisce un’altra delle possibili eccezioni al decreto firmato dal presidente della repubblica Alberto Fernandez sull'isolamento sociale, rientrano «quelle situazioni per cui donne o persone del gruppo Lgbt, sole o con i figli, debbano abbandonare il loro domicilio al fine di realizzare le pertinenti denunce penali rispetto a episodi di violenza. Oppure intendano chiedere aiuto, assistenza o protezione per la situazione di violenza in cui sono coinvolte».

Questo con la consapevolezza, sottolinea la risoluzione, che «la quarantena in alcuni casi può produrre un aumento della violenza famigliare contro le donne e i membri del gruppo Lgbt».