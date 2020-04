Brusca frenata dei ricoveri, oggi vertice sulla Fase 2. Dl imprese, il Governo vara un 'bazooka' da 400 miliardi 

I ricoveri dei nuovi malati per coronavirus calano del 90% in una settimana e il Governo comincia ad affrontare concretamente il nodo ripartenza. Oggi vertice in videoconferenza tra Conte e il Comitato tecnico scientifico: al centro della riunione le misure di contenimento in vista della cosiddetta 'fase 2'. Si riaccende intanto la polemica tra Governo e Regione Lombardia, sulla questione Alzano-Nembro zona rossa. -

Il governo vara un bazooka per la liquidità alle imprese: 400 col nuovo decreto, che si sommano ai 350 già previsti nel cura-Italia. Per le pmi garanzia del 90% sui prestiti fino a 5 milioni. Imprese e partite iva non dovranno pagare tasse ad aprile e maggio. Esteso il Golden power per difendere gli asset dell’Italia. «E' una grande potenza di fuoco», commenta Conte. Oggi dall’Istat la nota sull'andamento dell’economia italiana.

Le parole di Mattarella

«L'impegno solidale per la salute può diventare un vettore di pace e amicizia, capace di influenzare positivamente le relazioni tra i paesi». Lo scrive Sergio Mattarella nella Giornata mondiale della Salute. Siamo chiamati «a un impegno, a una corresponsabilità di carattere globale, mettendo da parte egoismi nazionali e privilegi di sorta al fine di dare alla cooperazione mondiale un impulso di grande forza per ciò che riguarda le cure, la ricerca, lo scambio di informazioni, la fornitura di strumenti capaci di salvare vite umane».

«Le vicende drammatiche di questi giorni hanno mostrato di quanta generosità, professionalità, dedizione sono capaci gli operatori sanitari. Il nostro pensiero grato e riconoscente va alle infermiere e agli infermieri in prima linea, e con loro a tutti i medici degli ospedali e dei servizi territoriali, agli assistenti, ai ricercatori, a quanti operano nei servizi ausiliari: li abbiamo visti lavorare fino allo stremo delle forze per salvare vite umane e molti di loro hanno pagato con la vita il servizio prestato ai malati». Lo dice il Presidente Sergio Mattarella.