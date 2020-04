Casellati, noi Ssn tra migliori al mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "La Giornata Mondiale della Salute quest'anno vede l'intera comunità mondiale impegnata ad affrontare la più grave pandemia della storia moderna. Un'emergenza senza precedenti che ha messo in evidenza non solo l'importanza della cooperazione sanitaria su scala globale, ma anche la capacità di risposta dei sistemi di assistenza dei singoli Stati. L'Italia sta dimostrando di poter disporre di un Servizio Sanitario tra i migliori al mondo, la cui universalità è la migliore prova che la salute è considerata dal nostro Paese un bene essenziale e primario". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che aggiunge :"Il cuore, il coraggio e l'incredibile generosità dimostrati in queste drammatiche giornate dalle infermiere, dagli infermieri, dalle ostetriche, cui la giornata è dedicata, perché la loro costante e affettuosa vicinanza al malato, sono la più bella dimostrazione dell'incredibile forza che l'Italia è in grado di esprimere nei momenti di maggiore difficoltà", risorse da "valorizzare".