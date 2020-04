© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Il decreto di ieri non ci soddisfa, i tempi per dare soldi alle imprese sono troppo lunghi e ci sono troppi intoppi burocratici. Servirà l'autorizzazione della Commissione europea per tutti i soldi che dovranno essere garantiti dalla Sace. Tempi troppo lunghi per darli e tempi di restituzione troppo brevi. Così rischiano di chiudere troppo imprese". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, alla Vita in diretta, sulla Rai.