Harry e Meghan hanno nome fondazione

(ANSA) - LONDRA, 7 APR - Ha un nome l'organizzazione caritativa e sociale che i duchi di Sussex si apprestano a lanciare dagli Usa, dove si sono per il momento trasferiti dopo la clamorosa decisione di rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica e a gran parte dei doveri dinastici ufficiali in favore d'una vita più indipendente. La fondazione, anticipa oggi il Daily Telehraph, si chiamerà Archewell, crasi fra la parola greca Archè (che significa Azione e a cui i duchi rivelano d'essersi ispirati anche nella scelta del nome del piccolo Archie) e quella inglese Well (bene). L'obiettivo, come hanno riferito fonti vicine a Harry e Meghan, è di fare "qualcosa che valga la pena", per se stessi e per gli altri. L'organizzazione, la cui direzione operativa è stata già affidata a Catherine St Laurent, veterana della Bill and Melinda Gates Foundation, nasce sotto la nuova etichetta dopo la rinuncia da parte dei duchi 'ribelli' al loro brand registrato a suo tempo, 'Sussex Royal', e la chiusura del profilo Instagram.