Oms, medici e infermieri i nostri eroi

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Fermiamoci un minuto per ringraziare i nostri eroi della Sanità". E' l'appello del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in occasione della Giornata mondiale della Salute quest'anno dedicata a infermieri e ostetriche che combattono contro la pandemia di coronavirus. "Infermiere ed infermieri fanno l'impossibile. A causa del grave Covid-19 i pazienti sono isolati e l'ultimo contatto umano è quello con un infermiere", ha detto il direttore sottolineando che "ogni giorno gli operatori della sanità corrono rischi per alleviare le sofferenze altrui e salvare vite". Sono oltre 3.000 gli operatori sanitari che hanno contratto il coronavirus e molto ne sono stati uccisi, secondo i dati dell'Oms. "Una delle lezioni che il mondo deve imparare dalla pandemia di Covid-19 - dice Ghebreyesus - è investire su infermiere e ostetriche"