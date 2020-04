© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Serve un ruolo forte dello Stato nella ripartenza". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Fb a proposito degli interventi per la ripresa economica dopo la crisi provocata dal coronavirus. "L'Italia non diventerà l'outlet di altre nazioni come nel 2008", aggiunge il titolare della Farnesina, che plaude al Dl liquidità, rivendicando il sostegno alle esportazioni, con garanzie per 50 miliardi.