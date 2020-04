© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 8 APR - L'accordo in seno all'Eurogruppo sullo strumento da adottare per far fronte alla crisi del coronavirus "è bloccato dalla sola Olanda". Secondo fonti dell'Eliseo, questa posizione olandese è "controproducente, incomprensibile e non può durare".