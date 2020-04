Gb: frasi discorso regina a Piccadilly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 8 APR - La regina Elisabetta, mentre infuria la pandemia in Gran Bretagna, "veglia" sui suoi sudditi anche dai maxischermi di Piccadilly Circus, nel cuore di Londra, quegli spazi che di solito ospitano le pubblicità delle multinazionali. Al loro posto campeggiano alcuni estratti dello storico discorso della sovrana che domenica si è rivolta alla nazione colpita da lutti e 'lockdown' per la Covid-19. Fra questi, frasi che invitano i cittadini a resistere e l'augurio tanto amato dai britannici: "Ci incontreremo ancora". A fianco campeggia una foto gigante di Elisabetta scattata in occasione del suo intervento dal castello di Windsor. L'iniziativa, realizzata in accordo con Buckingham Palace e senza precedenti storici, è destinata ad apparire due volte al giorno (alle 10 e alle 18 locali) sui maxischermi di Piccadilly Circus fino al 19 aprile.