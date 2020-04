Olanda: Mes per coprire spese mediche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 8 APR - "Il Mes è prestatore di ultima istanza e secondo noi l'uso di questo fondo deve avvenire con una forma di condizioni. A causa della crisi attuale, dobbiamo fare un'eccezione e il Mes può essere usato senza condizioni per coprire i costi medici". Lo scrive su twitter il ministro olandese delle finanze, Wopke Hoekstra. Ma "per un sostegno economico di lungo termine, credo sia sensato combinare l'uso del Mes con alcune condizioni economiche", aggiunge il ministro, spiegando che, non essendoci compromesso, dovrebbero essere i leader a decidere su questo tema.