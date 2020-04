Radio: è morta la speaker Susanna Vianello, Fiorello

E’ morta a 49 anni Susanna Vianello, speaker radiofonica, figlia di Edoardo e Wilma Goich. Fiorello la ricorda su twitter: "La mia amica Susanna @susyvianello è volata via. Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai". Sui social anche il ricordo di Andrea Vianello: "La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto".



