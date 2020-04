Salvini, agli ospedali medaglie, non Nas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 8 APR - "Leggevo di un'indagine sull'Ospedale di Alzano Lombardo così come è stato a Codogno. Se posso fare un appello: non è il momento di mandare inchieste sugli ospedali lombardi, lasciamo che medici e dirigenti lavorino. Anzi onore a chi è in trincea, io più che un'inchiesta dei Nas o un fascicolo della procura avrei mandato medaglie". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento con la trasmissione tv Orario Continuato su Telelombardia.