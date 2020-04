Salvini, sì a buoni risparmio Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Lo dicevo anche ad Attilio Fontana: non arriveranno soldi dall'Europa e dallo Stato? Rimbocchiamoci le maniche come Lombardia. Abbiamo un bilancio molto più sano dello Stato centrale, pensiamo all'emissione di buoni di risparmio di Regione Lombardia per aiutare famiglie e lombarde. Se non ci aiutano da Bruxelles, non possiamo far morire di fame o di virus la nostra gente". Lo ha spiegato il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta a Telelombardia.