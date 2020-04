Altri 15 positivi in casa riposo Sassari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 09 APR - Fra gli ospiti di Casa Serena si sono registrati 15 nuovi casi di positività, perciò a oggi in tutto sono 62 gli anziani risultati contagiati dal Covid-19. Ad aggiornare il dato è il sindaco di Sassari, Nanni Campus, durante una conferenza stampa tenuta nel cortile di palazzo Ducale. Campus ha comunicato che nei giorni scorsi, su sua richiesta, sono stati eseguiti 50 nuovi tamponi sugli ospiti non contagiati. Tra i primi 25 tamponi processati, 15 hanno dato esito positivi. Oltre agli altri 25 test già fatti e in attesa di esito, si aspetta che siano sottoposti a tampone 15 dipendenti non controllati la scorsa settimana. Il test si sarebbe dovuto tenere ieri mattina e i diretti interessati erano stati convocati appositamente, ma poi sono stati rimandati a casa senza fare i tamponi.