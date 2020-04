Bangladesh blinda un milione di Rohingya

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - COX's BAZAR, 9 APR - Per evitare la diffusione del coronavirus tra i profughi, il Bangladesh ha imposto un blocco totale in un distretto meridionale dove sono accampati oltre un milione di rifugiati Rohingya fuggiti dal vicino Myanmar. Gli esperti del Paese hanno avvertito che la malattia potrebbe diffondersi rapidamente nei vicoli angusti e con le fognature all'aperto dove la minoranza musulmana perseguitata è alloggiata in baracche di tela e bambù. Nessun caso è stato confermato nei campi, ma è stata registrata un'infezione nelle vicinanze. Ma con il numero ufficiale di casi raddoppiato a oltre 200 a livello nazionale negli ultimi cinque giorni, e con 20 morti, i funzionari hanno ordinato il blocco: nessuno potrà entrare o uscire fino a quando la situazione non migliorerà.