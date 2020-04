Boris Johnson fuori dalla terapia intensiva

Boris Johnson è fuori dalla terapia intensiva. La bella notizia arriva alle 19,14, direttamente da Downing Street. Il 55enne premier britannico, dopo giorni di paura che hanno lasciato il Regno Unito e il mondo col fiato sospeso, è stato trasferito questa sera al reparto ordinario di malattie polmonari dell'ospedale St Thomas di Londra. "È di ottimo umore", fanno sapere i suoi, sottolineando però come Johnson sarà ancora sotto stretto controllo medico nelle prossime ore, in questa nuova fase del suo recupero dal coronavirus che lo ha colpito due settimane fa e dal quale non è ancora guarito.