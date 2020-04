Coronavirus: centenario guarisce in Iran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 9 APR - Un uomo di 100 anni è stato dimesso oggi dall'ospedale dopo essere guarito dal coronavirus in Iran. È accaduto nella provincia settentrionale di Alborz, dove l'anziano era stato ricoverato in terapia intensiva al nosocomio universitario Sarallah, secondo quanto riporta l'Isna. Non è tuttavia il più longevo tra i guariti dal Covid-19 nella Repubblica islamica. Prima di lui, un uomo di 106 anni e una donna di 102 anni erano già stati dichiarati guariti nelle province di Qom e Zanjan. In Iran si registrano a oggi 66.220 casi e 4.110 vittime, mentre i pazienti guariti sono oltre 32 mila.