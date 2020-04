Usa, ancora 2.000 morti in 24 ore

Per il secondo giorno consecutivo i morti per coronavirus negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore, precisamente 1.973. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Sempre secondo la Johns Hopkins, gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi e sono adesso al secondo posto di questa triste classifica mondiale dopo l'Italia. Il bilancio aggiornato pubblicato dall'università americana indica infatti che negli Usa sono morte finora 14.817 persone a causa del virus contro le 14.792 della Spagna. L'Italia mantiene il primo posto con 17.669 decessi.

