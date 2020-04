© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 9 APR - La First Lady Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che la First Lady "ha espresso le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus".