Rettore Perugia, riprendiamo lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - "Dopo le festività pasquali l'Università di Perugia ripartirà e riprenderà i suoi progetti e programmi, dal lavoro all'impresa fino alla ricerca, parte questa che comunque non si è mai fermata, anche a tema Covid-19, così come le attività in campo sanitario": ad annunciarlo è stato il rettore Maurizio Oliviero - affiancato dal prorettore Fausto Elisei e da tutti gli altri delegati - durante una conferenza stampa online voluta per tracciare un bilancio delle iniziative finora realizzate dall'Ateneo in risposta all'emergenza sanitaria ed illustrare le principali azioni in programma per il prossimo futuro. Per Oliviero quindi inizierà subito "la nostra fase 2, seguendo le condizioni che ci verranno date". "Vogliamo essere subito presenti", ha sottolineato il rettore dopo aver ricordato che la macchina universitaria "ha prima di tutto dato una prova eccellente in fase di emergenza mettendo subito in sicurezza l'Ateneo e le sue attività".