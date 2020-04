Russia: incendio in casa riposo, 4 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 09 APR - Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato ieri notte in una casa di riposo di Mosca. Lo riportano le agenzie di stampa russe. Secondo il Comitato Investigativo, inoltre, "sei persone sono state trasportate in strutture sanitarie a causa dell'inalazione di fumo". L'agenzia Interfax riferisce però di 15 anziani ricoverati per ustioni o intossicazione da fumo, quattro dei quali avrebbero bisogno dei ventilatori polmonari. Secondo il vice sindaco di Mosca, Piotr Biriukov, pare che l'incendio sia partito dal piano seminterrato, dove si trovava la caldaia. Il Comitato Investigativo suppone che la tragedia sia stata provocata dal malfunzionamento di un cavo elettrico.