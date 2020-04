Calano ricoveri E-R, ma altri 81 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Sono 19.128 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 451 in più rispetto a ieri, un trend in linea con l'aumento sul giorno precedente,. E hanno raggiunto quota 85.884 i test effettuati, 4.169 in più. Non diminuisce il numero dei morti: 81 in un giorno, 47 uomini e 34 donne. Cala il numero dei ricoverati: 349 in terapia intensiva, 6 in meno di ieri e anche negli altri reparti Covid (-126). Complessivamente, 8.376 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (338 in più rispetto a ieri). Continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 3.381 (+278). I nuovi decessi riguardano 14 residenti nella provincia di Piacenza, 19 a Parma, 9 a Reggio Emilia, 10 a Modena, 13 a Bologna (di cui una in territorio imolese), 3 a Ferrara, 8 a Forlì-Cesena (tutti nel forlivese), 5 in quella di Rimini, nessuno a Ravenna.