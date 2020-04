© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il premier Giuseppe Conte è ancora riunito, a quanto si apprende, da oltre due ore con i capi delegazione di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo della riunione c'è il nuovo dpcm sulle misure anti contagio, atteso in giornata. Nel pomeriggio è in programma una conferenza stampa del presidente del Consiglio, ma l'orario non è ancora fissato