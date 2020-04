Coronavirus: guarita bolzanina 103 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Una bolzanina di 103 anni, con ogni probabilità, è guarita dal coronavirus. "Il primo test è negativo, siamo in attesa dell'esito del secondo tampone, ma siamo molto fiduciosi", dice Liliana Di Fede, direttore generale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, confermando all'ANSA la notizia diffusa dal quotidiano Dolomiten. L'ultracentenaria, che tempo è ospite della casa di riposo Villa Armonia nel capoluogo altoatesino, si era infettata con Covid-19, ma fortunatamente non ha mai accusato sintomi forti. Ora, sembra, che abbia avuto la meglio sul virus, anche se per il momento è ancora un po' debole. "Per noi ovviamente è una grande gioia. Una bella notizia in questo mare di fatti tristi", commenta Di Fede.