(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - I test sugli anticorpi arriveranno a giorni, forse in una settimana. Lo afferma Anthony Fauci, il superesperto della task force anticoronavirus della Casa Bianca, in un'intervista alla Cnn, sottolineando che le autorità federali stanno valutando l'emissione di certificati di immunità. I test sugli anticorpi sono ritenuti cruciali per una riapertura in sicurezza degli Stati Uniti.