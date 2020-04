IN ITALIA 98.273 POSITIVI, 18.849 MORTI E 30.455 GUARITI - Complessivamente 147.577 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 98.273 le persone positive, con un incremento di 1.396 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 1.615 unità. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono 30.455 le persone guarite, con un aumento di 1.985 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 18.849, 570 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Continuano a scendere i ricoverati con sintomi, che sono ora 28.242, e in terapia intensiva, 3.497. In isolamento domiciliare 66.534 persone. I tamponi effettuati in totale sono 906.864.

«I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa». Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ricordando il calo dei ricoveri si nelle terapie intensive sia negli altri ospedalieri dei malati con Covid 19. La conferenza stampa si è conclusa subito dopo la lettura del bollettino da parte del capo della Protezione Civile poichè a breve, ha detto Borrelli, è attesa la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.