(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - I morti nello stato di New York per coronavirus sono stati 777 in 24 ore. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo. E' il quarto giorno consecutivo che i decessi sono sopra quota 700. Complessivamente il coronavirus ha causato la morte di 7.844 persone nello stato, più del doppio dei 2.753 morti dell'11 settembre.