Sborgia, cratere per rilanciare Italia

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 10 APR - "Il cratere sismico è il cantiere più grande d'Europa, adesso diventi anche la più grande opportunità per il rilancio economico del Paese Italia": è quanto ha detto all'ANSA, il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia. "L'emergenza coronavirus per le zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 è stato un nuovo terremoto che si è abbattuto sulle nostre vite - ha spiegato Sborgia - Rialzarci ancora una volta sarà molto dura, ma da queste zone martoriate potrebbe arrivare anche la spinta necessaria per far ripartire l'economia nazionale". Il sindaco ricorda che "l'edilizia è da sempre tra i settori trainanti di ogni nazione" e superata l'emergenza coronavirus "ci ritroveremo a fare i conti con un Pil crollato e con una ricostruzione post terremoto mai seriamente avviata nelle quattro regioni colpite".