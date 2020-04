Usa 2020: 56% democratici vuole Cuomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - La maggioranza dei democratici vorrebbe scaricare Joe Biden e candidare alla Casa Bianca Andrew Cuomo, il governatore dello stato di New York. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Club for Growth, che solitamente è schierata con i candidati repubblicani, e visionato dal New York Post. Il sondaggio mostra come il 56% dei democratici preferisce Cuomo mentre il 44% Biden. Il governatore dello stato di New York riscuote forti consensi fra gli afroamericani e gli ispanici, ma anche fra coloro di età compresa fra i 25 e i 34 anni.