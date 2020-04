L'Italia blindata fino al 3 maggio (con eccezioni). Lamorgese ai prefetti: 'Monitorare il disagio sociale'. Colao a capo della task force che programma la Fase 2

Proseguirà fino al 3 maggio il lockdown dell’Italia. Ma dal 14 aprile sono previste le prime riaperture, a cominciare da librerie, cartolerie e negozi per bambini. Da oggi sarà operativa la task force guidata da Colao per affiancare il comitato tecnicoscientifico nel percorso della 'fase 2'. Calano intanto per il settimo giorno consecutivo i ricoveri da coronavirus in terapia intensiva.

"Agevolare la ripresa del sistema economico, contenere e prevenire manifestazioni di disagio sociale, tutela dell'economia legale". Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in una direttiva "da' massimo impulso all'attivita' dei prefetti sul territorio per fronteggiare l'emergenza Covid-19". "Alle difficolta' delle imprese e del mondo del lavoro - aggiunge - potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosita' comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall'altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunita' per le organizzazioni criminali. Particolare attenzione alle categorie piu' deboli con l'invito ad effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle misure di sostegno al bisogno di liquidita' delle famiglie e delle imprese adottate dal Governo". Un'azione che, secondo Lamorgese, "deve svolgersi uniformemente sul territorio nazionale per contenere la diffusione di quei fenomeni criminali che costituiscono una grave minaccia al tessuto dell'economia legale". Per Lamorgese "risulta fondamentale anche un'attenta ed accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all'assegnazione degli appalti". "Un impegno corale - conclude - per garantire i fondamentali livelli di legalita' e sicurezza necessari per far ripartire il nostro Paese".

Conte alla battaglia degli eurobond in Ue: servono subito o l'Italia non firmerà alcun accordo, afferma il premier definendo le proposte dell’Eurogruppo un primo passo avanti ancora insufficiente. Poi attacca Salvini e Meloni: «Mentono dicendo che useremo il Mes». I leader di Lega e Fdi replicano accusando Conte di usare la tv pubblica per insultare e chiamano in causa Mattarella.

Superata quota 100mila morti nel mondo

Sono oltre 100mila (102.525) i decessi nel mondo legati al nuovo coronavirus, secondo i dati aggiornati dell’università americana John Hopkins.