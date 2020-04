Allarme Milano: il doppio di contagi in un giorno. Negli Usa superato il numero delle vittime italiane

Superati in Italia i 100mila malati di coronavirus. In un giorno altri 1.996 casi 619 decessi: in aumento, specialmente in Lombardia. Allarme in particolare a Milano, con il doppio dei contagi in un giorno. Piemonte e Lombardia verso una proroga del lockdown senza riaperture. Allarme del Viminale: possibili «gravi tensioni sociali, focolai estremistici e opportunità per la criminalità organizzata» in questa fase di emergenza.

«Bisogna riaprire subito. Con tutti i dispositivi di sicurezza, ma subito». Lo torna a ribadire Matteo Renzi, in un’intervista al Sole 24 Ore. «Sta saltando il sistema produttivo. E quello italiano rischia più degli altri», spiega dicendosi felice «della riapertura delle librerie. Ho detto in Senato che le librerie sono farmacie dell’anima e che non avremmo nemmeno dovuto chiuderle, come le edicole». Ma «quando penso alla ripartenza, penso alle fabbriche non alle cartolerie». Ci sono «oltre cento morti tra i medici: le fabbriche ben gestite sono più sicure degli ospedali e delle case di riposo». Restando chiusi in casa «alla fine moriremo di fame, non di Covid». Secondo l’ex premier «chi è in regola con mascherine, guanti e distanze di sicurezza può riaprire». Il piano proposto da Italia Viva per sbloccare 120 miliardi e far ripartire i cantieri con procedure semplificate «è più attuale di prima. Anche perchè i ponti continuano a crollare come dimostra il caso di Aulla» e «se mettiamo due miliardi in lavori di manutenzione scolastica sono due miliardi che garantiscono la sicurezza dei nostri figli» e «aiutano un settore in crisi come l'edilizia». Vanno affidati i lavori «con procedure semplificate e con il modello dell’Expo di Milano, del ponte di Genova o degli scavi di Pompei». Comunque su vicende di questa emergenza «dovremo gettare un fascio di luce anche con una Commissione di Inchiesta parlamentare. Ci sono 17 mila morti: potremo ben capire chi ha sbagliato nei protocolli, sulle zone rosse, nell’approvvigionamento di materiali di protezione». Renzi giudica la proposta del Pd di tassazione straordinaria per i redditi oltre gli 80mila euro «cultura della vecchia sinistra», oltretutto «chiedere un contributo a chi guadagna più di 3.000 euro netti al mese significa colpire come prima categoria i medici». Rispetto all’Eurogruppo «il ministro Gualteri ha agito bene e con lui anche Paolo Gentiloni. Il punto centrale è uno: senza la Banca Centrale Europea l’Italia sarebbe già al default. L'Europa è la nostra salvezza, non il nostro problema. Quanto al premier: mi sembra paradossale che Conte usi sul Mes lo stesso linguaggio populista di Salvini e Meloni». Perchè «il Mes senza condizioni può essere molto utile. Inviteremo Conte in Parlamento e ascolteremo ciò che avrà da dirci».

Negli Usa altri 1.920 i morti legati al coronavirus in 24 ore, in lieve rallentamento, dopo il nuovo record di 2.100 segnato il giorno prima. Con oltre 20mila decessi totali, gli Usa hanno superato ieri il numero delle vittime italiane. Dopo la dichiarazione anche per il Wyoming, tutti i 50 stati americani sono ora in stato di calamità. Trump cauto sulla riapertura