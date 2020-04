Centeno,creare Recovery Fund con urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - "L'Eurogruppo è d'accordo a lavorare sul Recovery Fund", anche se "alcuni Stati membri sono dell'opinione che dovrebbe essere basato su emissioni comuni di debito, mentre altri sono per soluzioni alternative, in particolare nel contesto del bilancio Ue". In ogni caso "siamo guidati da un senso di urgenza nel creare un Recovery Fund nel contesto di un piano di ripresa generale": lo scrive il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera al presidente del Consiglio Ue Charles Michel.