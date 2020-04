Il Consiglio superiore della Sanità: 'Riaprire le scuole a settembre'. Fontana: 'Speravo rallentasse più velocemente'. La Spagna prova a ripartire con misure rigide

Far ripartire alcune attività prima della fine del lockdown, magari già dalla prossima settimana, partendo da alcune filiere nelle quali il lavoro si può con più rapidità riorganizzare in sicurezza: è una delle ipotesi cui lavora il governo per preparare con 'gradualita» la fase 2. Tra le 'candidatè a riaprire i cancelli, secondo quanto apprende l'ANSA, ci sarebbero le filiere della moda, l’automotive e della metallurgia. Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, da valutare anche con le parti sociali.Far ripartire alcune attività prima della fine del lockdown, magari già dalla prossima settimana, partendo da alcune filiere nelle quali il lavoro si può con più rapidità riorganizzare in sicurezza: è una delle ipotesi cui lavora il governo per preparare con 'gradualita» la fase 2. Tra le 'candidatè a riaprire i cancelli, secondo quanto apprende l'ANSA, ci sarebbero le filiere della moda, l’automotive e della metallurgia. Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, da valutare anche con le parti sociali.

Ancora in calo decessi e ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia: un «trend ormai affidabile», secondo gli esperti. Resta comunque fino al 3 maggio la stretta agli spostamenti. Piemonte e Campania dicono no alle riaperture. «Posporre la ripartenza delle scuole al prossimo anno», propone Locatelli del Consiglio superiore di sanità. Ieri una Pasqua in lockdown: boom di eventi religiosi in streaming; controlli e multe nelle strade.

«Aspetteremo quello che ci dicono i nostri esperti, i virologi e gli epidemiologi per capire l'andamento di questa curva che sta rallentando ma molto molto adagio. Io ero convinto che rallentasse più velocemente, ma mi auguro che sia una questione di giorni». Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a Centocittà su Rai Radio 1, rispondendo alla domanda se la Lombardia a maggio sarà in grado di partire con la 'fase 2' dell’emergenza, alla luce del numero di contagi da Covid 19 ancora alto nella regione.

«Mi auguro che presto si vedano ancora di più gli effetti benefici di questa chiusura perchè probabilmente stiamo ancora vedendo le cose del periodo in cui eravamo semichiusi» ha detto Fontana.

«Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata - ha aggiunto - io sono convinto che presto inizierà una discesa più intensa, violenta e verticale e si interromperà il contagio».

Dopo due settimane di lockdown totale, passato il drammatico picco dell’epidemia di coronavirus, la Spagna da oggi prova a ripartire. E riaprono, seppure fra rigidissime misure di igiene e sicurezza, alcune attività «non essenziali», come uffici, edilizia e industria.

Una ripartenza - ricorda il quotidiano El Pais - contestata da molti operatori sanitari e da parte delle forze politiche e amministrazioni territoriali, come ad esempio la Catalogna. Restano invece per ora chiusi scuole, cinema e teatri, ristoranti locali e bar.

La riapertura parziale - stabilita con decreto del governo Sanchez del 29 marzo - prevede misure stringenti sui posti di lavoro: distanziamento, uso di disinfettanti e mascherine ecc., controlli nelle strade, la distribuzione gratuita di 10 milioni di mascherine sui mezzi pubblici a chi non può andare al lavoro sui mezzi privati e la pubblicazione di un decalogo di comportamenti igienico-sanitari corretti.

Gli Usa registrano altri 1.514 morti in 24 ore e superano quota 22mila decessi per coronavirus. I contagi nel Paese sono oltre 555mila. Nel mondo più di 110mila i morti dall’inizio della pandemia, di cui 75mila in Europa. «Non prenotate le vacanze», consiglia la Von der Leyen. Dimesso intanto il premier britannico Johnson. In Cina allerta contagi di ritorno: quasi 100 quelli riportati ieri.

Fontana, convinto rallentasse piu' velocemente - «Aspetteremo quello che ci dicono i nostri esperti, i virologi e gli epidemiologi per capire l'andamento di questa curva che sta rallentando ma molto molto adagio. Io ero convinto che rallentasse più velocemente, ma mi auguro che sia una questione di giorni». Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a Centocittà su Rai Radio 1, rispondendo alla domanda se la Lombardia a maggio sarà in grado di partire con la 'fase 2' dell’emergenza, alla luce del numero di contagi da Covid 19 ancora alto nella regione.

«Mi auguro che presto si vedano ancora di più gli effetti benefici di questa chiusura perchè probabilmente stiamo ancora vedendo le cose del periodo in cui eravamo semichiusi» ha detto Fontana.

«Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata - ha aggiunto - io sono convinto che presto inizierà una discesa più intensa, violenta e verticale e si interromperà il contagio».



Calano morti in Spagna, 517 in 24 ore - Scende il numero delle vittime di coronavirus in Spagna. Nelle ultime 24 ore ne sono state registrate 517, secondo i dati del ministero della Sanità, per un totale di 17.489 dall’inizio della crisi. I casi di Covid-19 sono 169.496 , mentre le persone guarite 64.727. Da ieri a oggi i contagiati sono aumentati del 2% e le vittime del 3%, il più basso incremento dall’inizio della pandemia in Spagna.

Portavoce Oms, indossare mascherine diventera' la norma - Indossare la mascherina protettiva diventerà la norma. Lo ha detto il portavoce dell’Oms, David Nabarro, alla Bbc. «Il coronavirus non andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni nè quando avremo un vaccino», ha spiegato. «Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone», ha sottolineato.