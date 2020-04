Trump,Opec+ punta a taglio 20 mln barili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - "Sono stato coinvolto nelle trattative e il numero che l'Opec+ sta cercando è un taglio di 20 milioni di barili al giorno, non i 10 di cui si parla". Lo twitta Donald Trump. "Se qualcosa di simile accadesse e il mondo tornasse a lavorare dopo il disastro del Covid 19, l'industria dell'Energia sarà di nuovo forte. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato con me, in particolare a Russia e Arabia Saudita", aggiunge Trump. L'Opec+ ha raggiunto un accordo per un taglio di 9,7 milioni di barili al giorno.