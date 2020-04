A Mosca corsa per 21mila letti ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 14 APR - Circa 21.000 letti d'ospedale per pazienti affetti da coronavirus saranno allestiti a Mosca nei prossimi 10 giorni. Lo ha detto in un comunicato il dipartimento sanitario della città. "Altri 24 ospedali saranno riadattati per il trattamento dei pazienti sospetti di coronavirus: circa 21.000 letti d'ospedale per i pazienti affetti da coronavirus saranno allestiti presso le strutture del Dipartimento sanitario", si legge nella dichiarazione, ripresa dalla Tass.