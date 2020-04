Altri tremila contagiati in tutta Italia, con seicento nuovi morti. Siamo a un totale di oltre 21 mila decessi

"Prosegue il calo sulla pressione delle strutture ospedalieri, ad oggi sono 3.186 i pazienti in terapia intensiva, sono 74 in meno rispetto a ieri, mentre il numero dei ricoverati con sintomi è di 28.011 con una diminuzione di 12 rispetto a ieri, la maggior parte dei pazienti è in isolamento domiciliare e sono 73094, il 70% dei pazienti positivi". Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 162.488, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa della Protezione civile. Sono 21.067 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 602. Ieri l’aumento era stato di 566. Sono 37.130 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.695 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.224.

