Coronavirus:Marcucci,far ripartire paese

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "La task force guidata da Colao, il governo, il Comitato tecnico scientifico, lavorino seriamente al piano della ripresa, alle regole di riapertura dei negozi, all'organizzazione del lavoro, dei trasporti, della sanità. Dobbiamo riaccendere il tasto on al Paese, con il massimo scrupolo e con la massima attenzione sanitaria per i cittadini". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci "Gli italiani sono stati bravissimi. I divieti sono stati pressoché rispettati in tutto il Paese, non c'è stato l'esodo temuto verso il mare o i luoghi di villeggiatura. Siamo stati chiamati ad una prova difficile, tutti devono dare il meglio, dallo Stato al singolo cittadino, organizzando al meglio il ritorno alla quotidianità", conclude.